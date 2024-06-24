المستشار الثقافي لفلسطين بالقاهرة يشيد بدعم مصر للطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة

أشاد المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، بدعم الدولة المصرية للطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة لأداء امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة.. قائلا: "إن هناك دورا مصريا رسميا وشعبيا رفيع المستوى لرعاية الطلاب الفلسطينيين".

امتحانات الثانوية العامة

وقال الناجي في تصريحات إعلامية، إن الحكومة المصرية وفرت مدرسة كبيرة تسع حوالي ألف طالب فلسطيني وصلوا إلى القاهرة من قطاع غزة لأداء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها بما فيها وزارة التربية والتعليم لتقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين.

وأضاف أن إصرار الطلاب الفلسطينيين على المجيء إلى مصر لأداء امتحانات الثانوية العامة ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي بمدى صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالعلم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق طمس الهوية الفلسطينية وتجهيل الشعب.