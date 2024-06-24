لا إصابات.. السيطرة على حريق بمحل وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في محل لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة وقطع غيارها بشارع شكور بمحطة الرمل التابع لحي وسط دون وقوع إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود ببلاغ بنشوب حريق داخل محل مخصص لبيع الهواتف المحمولة وإكسسواراتها بمنطقة محطة الرمل، دون حدوث إصابات.



وانتقلت الأجهزة الأمنية، وقسم شرطة العطارين إلى محل البلاغ ترافقهم سيارات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب في المحل وهو مغلق، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وجرى السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.