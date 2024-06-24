أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 24-6-2024

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا كبيرًا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، حيث سجلات أسعارها اليوم 81 جنيه في الكيلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 79 جنيه في الكيلو، وقد تراجعت أسعار البيض اليوم لتسجل 150 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 152 جنيه للكرتونة.

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين

ونستعرض في السطور التالية قائمة أسعار البيض والدواجن والبانية في بورصة الدواجن اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية وفقا إلي أخر تحدث داخل البورصة الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 24 -6-2024

لحم الفراخ البيضاء ما بين 80 جنيه 81 جنيه.

لحم الفراخ الساسو ما بين 102 جنيه 103 جنيه.

لحم الفراخ البلدي ما بين110 جنيه 111 جنيه.

لحم أمهات أبيض 70 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 24 -6-2024

كتكوت أبيض شركات يوم 27 جنيه 36 جنيه

كتكوت أبيض قطعان يوم 22 جنيه 22.25 جنيه

كتكوت ساسو يوم 18 جنيه 19 جنيه

كتكوت ساسو بيور يوم 19 جنيه 20 جنيه

كتكوت بلدي حر يوم 7 جنيه 8 جنيه

كتكوت هجين يوم 15 جنيه 16 جنيه

أسعار لحم البط اليوم الأثنين 24 -6-2024

لحم بط بلدي 105 جنيه 106 جنيه.

لحم بط فرنساوي 70 جنيه 71 جنيه.

لحم بط مسكوفي 90 جنيه 91 جنيه.

لحم بط مولار 80 جنيه 81 جنيه.

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 24 -6-2024

كرتونه بيض أحمر 145 جنيه و150 جنيه.

كرتونه بيض أبيض 143 جنيه و150 جنيه.

كرتونه بيض بلدي 119 جنيه و120 جنيه.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأثنين