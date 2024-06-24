الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 24-6-2024

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا كبيرًا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، حيث سجلات أسعارها اليوم  81 جنيه في الكيلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 79 جنيه في الكيلو، وقد تراجعت أسعار البيض اليوم لتسجل 150 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 152 جنيه للكرتونة.

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 

ونستعرض في السطور التالية قائمة أسعار البيض والدواجن والبانية في بورصة الدواجن اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية وفقا إلي أخر تحدث داخل البورصة الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 24 -6-2024

  • لحم الفراخ البيضاء ما بين 80 جنيه 81 جنيه.
  • لحم الفراخ الساسو ما بين 102 جنيه 103 جنيه.
  • لحم الفراخ البلدي ما بين110 جنيه 111 جنيه.
  • لحم أمهات أبيض 70 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 24 -6-2024

  • كتكوت أبيض شركات يوم 27 جنيه 36 جنيه
  • كتكوت أبيض قطعان يوم 22 جنيه 22.25 جنيه
  • كتكوت ساسو يوم 18 جنيه 19 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور يوم 19 جنيه 20 جنيه
  • كتكوت بلدي حر يوم 7 جنيه 8 جنيه
  • كتكوت هجين يوم 15 جنيه 16 جنيه

أسعار لحم البط اليوم الأثنين 24 -6-2024

  • لحم بط بلدي  105 جنيه 106 جنيه.
  • لحم بط فرنساوي 70 جنيه 71 جنيه.
  • لحم بط مسكوفي 90 جنيه 91 جنيه.
  • لحم بط مولار 80 جنيه 81 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-6-2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 23 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 24 -6-2024  

  • كرتونه بيض أحمر 145 جنيه و150 جنيه.
  • كرتونه  بيض أبيض 143 جنيه و150 جنيه.
  • كرتونه  بيض بلدي 119 جنيه و120 جنيه.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأثنين 

  • سعر الكبد والقوانص 118جنيها.
  • كيلو الهياكل بـ 58جنيهًا.
  • سعر جوز الحمام 145 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 145 جنيهًا
اسعار الدواجن التعاملات الصباحية أسعار البيض بورصة الدواجن البورصة الرئيسية أسعار طبق البيض اليوم البط اليوم اسعار الكتاكيت اليوم

مواد متعلقة

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء.. بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 12-4-2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 29-3-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22 مارس 2024 في بورصة الدواجن

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 18-3-2024 فى بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

بقرار من رئيس الوزراء.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟