"مصيف على قد الايد".. رحلات اليوم الواحد تنعش السياحة الداخلية في الإسكندرية

عروس البحر الأبيض المتوسط مقصد ووجهة سياحية تنتعش سنويًا مع لنطلاق الموسم الصيفي، فالإسكندرية واحدة من المصايف السياحية المحببة لدى ضيوف المدينة.

وتنتعش السياحة الداخلية برحلات اليوم الواحد لما لها من دور كبير في زيادة الاقبال على عروس البحر المتوسط لتصل نسبة الاشغالات لـ 100٪

تقول هند عصام، من محافظة القاهرة، انها استغلت اجازة عيد الاضحى وقررت ان تكون وجهتها لعروس المتوسط الاسكندرية للاستمتاع باجازتها الصيفية والهروب من ارتفاع درجات الحرارة معلقة "هتفضل اسكندرية بلدي المفضلة".

تواصل عزة احمد، من محافظة البحيرة، انها بصفة دائمة تستغل اجازات نهاية الاسبوع وتتواجد في الاسكندرية برفقة اسرتها للاستمتاع بالمصيف السكندري والتنزه في المزارات السياحية لتقول ان منطقة بحري من المقاصد المفضلة لديها.

من جانبه، قال محمد الصافي، من محافظة الاسكندرية، إن عروس البحر الأبيض شهدت اقبالًا كبيرًا من زوار المدينة خاصة في فصل الصيف، وعلق: "مصيف على قد الايد".



وأكد يوسف الخليل، من أهالي كفر الشيخ، أن الاسكندرية من رحلاته المحببه، فهي ترتبط ارتباط وثيق بطفولته، وظل محافظا على انها تكون جزء من اجازته المصيفية على مدار 20 عاما، سواء برفقة اصدقاءه او عائلته.



3 فئات سعرية لشواطىء الإسكندرية

من جانبها، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على جاهزية جميع الشواطئ لاستقبال الرواد مع توفير كافة الخدمات على الشواطئ للجمهور، موضحة أن شواطئ الإسكندرية تنقسم إلى 4 فئات هى: الشواطي العامة بسعر تذكرة 5جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة 10 جنيهات، وشواطئ مميزة بسعر تذكرة 15جنيهًا، وشواطئ سياحية بسعر تذكرة 25 جنيهًا، فضلًا عن شاطئ مجاني تمامًا للرواد.

IMG_20240624_094042

IMG_20240624_094057

IMG_20240624_094117