الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصيف على قد الايد".. رحلات اليوم الواحد تنعش السياحة الداخلية في الإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

عروس البحر الأبيض المتوسط مقصد ووجهة سياحية تنتعش سنويًا مع لنطلاق الموسم الصيفي، فالإسكندرية واحدة من المصايف السياحية المحببة لدى ضيوف المدينة.

وتنتعش السياحة الداخلية برحلات اليوم الواحد لما لها من دور كبير في زيادة الاقبال على عروس البحر المتوسط لتصل نسبة الاشغالات لـ 100٪

الاسكندرية مصيف اقتصادي 

 

تقول هند عصام، من محافظة القاهرة، انها استغلت اجازة عيد الاضحى وقررت ان تكون وجهتها لعروس المتوسط الاسكندرية للاستمتاع باجازتها الصيفية والهروب من ارتفاع درجات الحرارة معلقة "هتفضل اسكندرية بلدي المفضلة".

تواصل عزة احمد، من محافظة البحيرة، انها بصفة دائمة تستغل اجازات نهاية الاسبوع وتتواجد في الاسكندرية برفقة اسرتها للاستمتاع بالمصيف السكندري والتنزه في المزارات السياحية لتقول ان منطقة بحري من المقاصد المفضلة لديها.

من جانبه، قال محمد الصافي، من محافظة الاسكندرية، إن عروس البحر الأبيض شهدت اقبالًا كبيرًا من زوار المدينة خاصة في فصل الصيف، وعلق: "مصيف على قد الايد".


وأكد يوسف الخليل، من أهالي كفر الشيخ، أن الاسكندرية من رحلاته المحببه، فهي ترتبط ارتباط وثيق بطفولته، وظل محافظا على انها تكون جزء من اجازته المصيفية على مدار 20 عاما، سواء برفقة اصدقاءه او عائلته.
 

3 فئات سعرية لشواطىء الإسكندرية 

من جانبها، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على جاهزية جميع الشواطئ لاستقبال الرواد مع توفير كافة الخدمات على الشواطئ للجمهور، موضحة أن شواطئ الإسكندرية تنقسم إلى 4 فئات هى: الشواطي العامة بسعر تذكرة 5جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة 10 جنيهات، وشواطئ مميزة بسعر تذكرة 15جنيهًا، وشواطئ سياحية بسعر تذكرة 25 جنيهًا، فضلًا عن شاطئ مجاني تمامًا للرواد.

txt

ارتفاع نسبي للأمواج.. اختفاء الراية الخضراء من شواطىء الإسكندرية

IMG_20240624_094042
IMG_20240624_094042
IMG_20240624_094057
IMG_20240624_094057
IMG_20240624_094117
IMG_20240624_094117
IMG_20240624_094106
IMG_20240624_094106
الموسم الصيفي الاسكندرية مصيف اقتصادي عروس المتوسط محافظة الاسكندرية شواطىء الاسكندرية

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

متحدث "الزمالك" يعلن تفاصيل عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟