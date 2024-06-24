الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسبانيا تبحث عن العلامة الكاملة أمام ألبانيا في يورو 2024

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

تلتقي منتخب إسبانيا نظيره الألباني، على ملعب "مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إسبانيا ضد ألبانيا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب إسبانيا يبحث عن العلامة الكاملة

ويأمل منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، رغم ضمان تأهله للدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية.

وينتعش المنتخب الإسباني بفوزه على كرواتيا بثلاثية دون رد، وإيطاليا بهدف نظيف، في أول جولتين من دور المجموعات في النسخة الحالية من بطولة يورو 2024.

بينما يريد منتخب ألبانيا، بقيادة المدرب البرازيلي سيلفينيو، في تحقيق انتصاره الأول، بعدما خسر على يد إيطاليا بنتيجة 1-2، في الجولة الافتتاحية من المسابقة، ثم تعادله مع كرواتيا بهدفين لكلاهما.

وبناءً عليه، يدخل المنتخب الألباني هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز ومصالحة الجماهير وتحقيق الانتصار الأول رغم صعوبة الأمر، في محاولة لإحياء آماله بتخطي دور المجموعات والتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

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ترتيب منتخب إسبانيا وألبانيا في المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024 برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إيطاليا صاحبة الوصافة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخبي ألبانيا وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة فقط لكلاهما.

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