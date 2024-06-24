الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على كلية الفنون التطبيقبة جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

 

يرجع تاريخ كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان   لعام 1839، حين قام بإنشائها رائد الحداثة فى مصر محمد على باشا تحت اسم مدرسة العمليات فى منطقة بولاق، وبعدها تغير اسمها إلى مدرسة الفنون والصنايع السلطانية.

وتطورت المدرسة عبر السنين، وتغير اسمها عدة مرات حتى أصبحت "كلية الفنون التطبيقية" في عام 1953، ثم انضمت الكلية إلى جامعة حلوان عام 1975.

رؤية كلية الفنون التطبيقية وفقًا للخطة الإستراتيجية 2021/2025


تتمثل رؤية كلية الفنون التطبيقية وفقًا للخطة الإستراتيجية 2021/2025 أن تكون الكلية مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في مجالات الفن وعلوم التصميم والتكنولوجيا، ومصدرًا للابتكار والإبداع في إنتاج واستثمار المعرفة طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وتأتى رسالة الكلية فى إعداد خريج مبتكر قادر على إدارة عمليات التصميم والتصنيع والتطوير من خلال برامج تعليمية تدعم إنتاج واستثمار المعرفة لتلبية احتياجات سوق العمل. كما تهدف إلى إجراء بحوث علمية تثري علوم التصميم وتسهم في خدمة المجتمع، مع دفع قطاعات الإنتاج ذات الصلة نحو العالمية.

تحقيق نقلة نوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي 

وتهدف الخطة الاستراتيجية للكلية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث تركز الخطة على أربعة محاور رئيسية متمثلة فى تطوير التعليم والتعلم، حيث تسعى الكلية لتحديث بنيتها التحتية وتقديم برامج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب الإبداعية.
كما تسعى الى تعزيز البحث العلمي، من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار وتشجيع النشر الدولي، مع التوسع في الشراكات مع القطاعات الصناعية والمجتمعية.

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تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

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رئيس جامعة حلوان الأهلية: نحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز قدرات الطلاب

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رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض التصوير الفوتوغرافي لطلاب كلية الفنون الجميلة

بالإضافة إلي تقوية الدور المجتمعي للكلية، عبر تسويق نتائج البحوث لحل مشكلات المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، بجانب تنمية الموارد الذاتية، من خلال إنشاء وحدات خاصة وبرامج تعليمية متميزة، وتفعيل الدور الاستشاري لأساتذة الكلية.

وتضم الكليات العديد من الأقسام العلمية وهم (الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون - الطباعة والنشر والتغليف - الاعلان - التصميم الداخلي والأثاث - التصميم الصناعي - تصميم الاثاث والانشاءات المعدنية - المنتجات المعدنية والحلي - الخزف - الزجاج - الزخرفة - النحت والتشكيل المعماري - الغزل والنسيج - طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز - الملابس الجاهزة).

كما تحتوي الكلية على عدد من البرامج الخاصة وتتمثل فى برنامج علوم تصميم الأثاث، برنامج تصميم الإعلان الرقمي، برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، برنامج الوسائط المطبوعة، برنامج علوم التغليف، برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي، برنامج تصميم وتشكيل الزجاج فى العمارة.

وتقبل كلية الفنون التطبيقية طلاب شهادة الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات، علمي علوم.
بشرط اجتياز اختبار القدرات، وتقبل الكلية خريجي الشعبة العلمية فقط، ذلك بشرط الحصول على الحد الأدنى المطلوب للكلية.


 

الفنون التطبيقية بجامعة حلوان رؤية كلية الفنون التطبيقية القطاعات الصناعية البحث العلمي

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