بوريل: تقديم المساعدات الإنسانية فى غزة أصبح شبه مستحيل

قال مسئول السياسة الخارجية بـالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن امتداد الحرب في قطاع غزة إلى لبنان سيشكل تداعيات ذات مخاطر كبيرة.

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح شبه مستحيل، فيما أن الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة لم يتحسن مطلقا ولم يتم فتح المعابر مع تدمير كبير في البنية التحتية والطرقات وحدوث الفوضى.

وأكد أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطبق بسبب غياب العزيمة من الطرفين ونحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، مختتمًا بأن الوضع في غزة مزر جدا والأيام الأخيرة كانت دامية وأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مُنعت من تقديم مساعدات إنسانية.