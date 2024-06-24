الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 وتوزيع الأسئلة

المراجعة النهائية
المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حيث يستعد حاليا طلاب الصف الثالث الثانوي لخوض امتحان المادة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية المقرر عقدها غدا الثلاثاء 25 يونيو 2024.

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024

يعرض الدستور للقراء المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 والتي تعرض النقاط الرئيسية في المادة لمساعدة الطلاب على التحضير بشكل فعال للاختبارات النهائية وتحقيق النجاح فيها حيث يتعاون الموقع الإلكتروني مع مجموعة مميزة من مدرسي المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية لعمل سلسلة فيديوهات تشمل مراجعات مجانية بشكل حضري لطلاب الصف الثالث الثانوي.

يتم بث مراجعة ليلة الامتحان والتي تشمل النقاط الرئيسية في كافة أجزاء المنهج وكيفية الاجابة عليها حيث تعتمد الأسئلة على مدى فهم الطالب للمعلومات الواردة في المنهج وذلك من خلال الفديو التالي (من هنا).

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

نموذج امتحان الألماني الثانوية العامة 2023

عدد أسئلة مادة اللغة الفرنسية وتوزيع درجاتها 

وفقا للنماذج الاسترشادية الموجودة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريب طلاب الثانوية العامة على أسئلة مادة اللغة الفرنسية فإن عدد الأسئلة تتضمن 31 سؤالا منها سؤالين مقالي وباقي الأسئلة اختيار من متعدد ويتم الاجابة عنها خلال ساعتين فقط وإجمالي لالمجموع الكلي للمادة 40 درجة فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة الثانوية العامة منها 85 % منها أسئلة اختيارية حيث يجب على الطالب التأكد من رقم الاجابة في كراسة البابل شيت بما يقابلها في كراسة الأسئلة لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال وترتيبه لذلك يجب على الطلاب قراءة الأسئلة بعناية فائقة قبل الشروع في الإجابة.

txt

قبل امتحانها.. ورقة مفاهيم اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

txt

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

 

اقرأ أيضا 

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية المراجعة النهائية مادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة عدد أسئلة مادة اللغة الفرنسية

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 

اعرف رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025.. وسن القبول

ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة 

مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024

توزيع درجات الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

المراجعة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة 2024

مراجعة نهائية فرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

مصر تعزى الأردن فى ضحايا حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع غزة

بقرار من رئيس الوزراء.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟