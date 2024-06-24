المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 وتوزيع الأسئلة

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حيث يستعد حاليا طلاب الصف الثالث الثانوي لخوض امتحان المادة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية المقرر عقدها غدا الثلاثاء 25 يونيو 2024.

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024

يعرض الدستور للقراء المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 والتي تعرض النقاط الرئيسية في المادة لمساعدة الطلاب على التحضير بشكل فعال للاختبارات النهائية وتحقيق النجاح فيها حيث يتعاون الموقع الإلكتروني مع مجموعة مميزة من مدرسي المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية لعمل سلسلة فيديوهات تشمل مراجعات مجانية بشكل حضري لطلاب الصف الثالث الثانوي.

يتم بث مراجعة ليلة الامتحان والتي تشمل النقاط الرئيسية في كافة أجزاء المنهج وكيفية الاجابة عليها حيث تعتمد الأسئلة على مدى فهم الطالب للمعلومات الواردة في المنهج وذلك من خلال الفديو التالي (من هنا).

عدد أسئلة مادة اللغة الفرنسية وتوزيع درجاتها

وفقا للنماذج الاسترشادية الموجودة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريب طلاب الثانوية العامة على أسئلة مادة اللغة الفرنسية فإن عدد الأسئلة تتضمن 31 سؤالا منها سؤالين مقالي وباقي الأسئلة اختيار من متعدد ويتم الاجابة عنها خلال ساعتين فقط وإجمالي لالمجموع الكلي للمادة 40 درجة فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة الثانوية العامة منها 85 % منها أسئلة اختيارية حيث يجب على الطالب التأكد من رقم الاجابة في كراسة البابل شيت بما يقابلها في كراسة الأسئلة لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال وترتيبه لذلك يجب على الطلاب قراءة الأسئلة بعناية فائقة قبل الشروع في الإجابة.

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