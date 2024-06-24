الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.. صراع نارى بين إيطاليا وكرواتيا فى يورو 2024

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يصطدم منتخب إيطاليا بنظيره الكرواتي على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيج الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إيطاليا ضد كرواتيا في دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

قمة نارية بين إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية، خاصة أن هذه المجموعة تُسمى بـ"مجموعة الموت" نظرًا لقوة المنافسين، حيث تضم أيضًا منتخبي إسبانيا وألبانيا.

ويسعى المنتخب الإيطالي، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، في مواصلة حملة دفاعه عن لقب اليورو، في محاولة لخطف بطاقة التأهل للدور التالي من المسابقة.

ويخوض منتخب إيطاليا مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، خاصة بعد خسارته أمام إسبانيا بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة، والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

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في المقابل، يرغب منتخب كرواتيا، بقيادة المدرب زلاتكو داليتش، في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، أملًا في التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة يورو 2024.

ويدخل منتخب كرواتيا هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما خسر أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المسابقة، قبل أن يقع في فخ التعادل مع ألبانيا بنتيجة 2-2، لذلك يبحث عن انتصاره الأول في يورو 2024 وتخطي عقبة دور المجموعات.

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024 برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إيطاليا صاحبة الوصافة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخبا ألبانيا وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة فقط لكليهما.

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