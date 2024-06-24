ارتفاع ضحايا الهجمات الإرهابية على كنيستين بـ"داغستان" الروسية لأكثر من 15 قتيلا

أعلن حاكم جمهورية داغستان الروسية، سيرجي ميليكوف، فجر اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية على كنيستين، وكنيس يهودي في الجمهورية لأكثر من 15 قتيلا بينهم 6 شرطيين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن الهجمات استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا ونقطة تفتيش للشرطة في مدينتي محج قلعة وديربنت في جمهورية داغستان.

وتم إلقاء القبض على رئيس منطقة سرجوكالا في داغستان بعد الكشف عن تورط أبنائه في الهجمات الإرهابية الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

وتوفي رئيس مركز الشرطة في ديربنت بداغستان متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات، وتضاف هذه المأساة إلى العدد المتزايد من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين كانوا في طليعة الاستجابة لهذه الاعتداءات المنسقة.