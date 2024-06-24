الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله يصدم إسرائيل بأسلحته الجديدة ونتنياهو يستعد لمعركة الشمال بعد غزة

حزب الله
حزب الله

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتعلقة بقرب انتهاء العمليات العسكرية الوحشية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تؤكد رغبة نتنياهو في نقل الحرب إلى الجهة الشمالية بعد تصاعد التوترات مع حزب الله، بالرغم من إظهار الجماعة اللبنانية أنواعًا جديدة من الأسلحة قد تصدم إسرائيل في أي معركة.

نتنياهو يستعد لمعركة جديدة مع حزب الله بعد انتهاء الغزو البري لغزة

وأضافت الوكالة أن تصريحات نتنياهو تمهد الطريق أمام إسرائيل لإرسال المزيد من القوات إلى حدودها الشمالية لمواجهة حزب الله، وتهدد هذه التصريحات بتصعيد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في وقت يبدو أنهما يقتربان فيه من الحرب، كما أشار نتنياهو إلى أنه لا توجد نهاية في الأفق للحرب الطاحنة في غزة.

وكان نتنياهو قد قال، في لقاء تليفزيوني أمس الأحد، إنه بينما يقترب جيش الاحتلال من استكمال هجومه البري الحالي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فإن ذلك لا يعني أن الحرب ضد حماس قد انتهت، لكنه قال إنه ستكون هناك حاجة لعدد أقل من القوات في غزة، ما يتيح للقوات قتال حزب الله في الشمال.

وتابعت الوكالة الأمريكية أن تصريحات نتنياهو تتزامن مع تصعيد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مؤخرًا، حيث يتبادل الطرفان إطلاق النار بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، لكن حدة الصراع تصاعدت بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من نشوب حرب شاملة.

وأضافت أن حزب الله يمتلك ترسانة أسلحة أقوى بكثير من حركة حماس، ما يزيد من خطر نشوب حرب أكبر وأوسع قد لا تكون إسرائيل مستعدة لها، ما قد يتسبب في أضرار جسيمة على جانبي الحدود.

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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف هذه الحرب، من خلال إرسال مبعوث البيت الأبيض عاموس هوشستين في المنطقة الأسبوع الماضي، للاجتماع مع مسئولين في إسرائيل ولبنان في محاولة لخفض التوترات، لكن القتال استمر.

وقال نتنياهو إنه يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، لكنه تعهد بحل المشكلة بطريقة مختلفة إذا لزم الأمر، مضيفًا: "يمكننا القتال على عدة جبهات ونحن مستعدون للقيام بذلك".

وكشف حزب الله بالفعل عن أسلحة جديدة خلال القتال على مستوى منخفض، بما في ذلك طائرات بدون طيار هجومية يصعب الدفاع عنها، والتي تضرب دون سابق إنذار، حيث أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة يوم الأحد في غارة لطائرة بدون طيار.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن إسرائيل تقول إنها أيضًا لم تظهر لحزب الله سوى جزء صغير من كامل قدراته، وإن لبنان سيتحول إلى غزة ثانية إذا اندلعت حرب، وقال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه "وافق وأقر" خطة جديدة لشن هجوم على لبنان.

نتنياهو غزة الحرب العسكرية اللبنانية إسرائيل

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