الإثنين 24 يونيو 2024
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طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسرة.. إليك التفاصيل

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين 2024 - أرشيفية

 طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 2024..  يبحث العديد من الأشخاص عن طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 2024، وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 2024، ويتضمن آلاف الوحدات السكنية بأسعار مخفضة وشروط ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شروط التقديم لسكن لكل المصريين 2024

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عامًا.
  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي طروحات إسكانية سابقة للدولة.
  • ألا يزيد صافي الدخل الشهري للمتقدم عن 7،000 جنيه.
  • تقديم مستندات إثبات الدخل والعمل والإقامة.
  • سداد مقدم يتراوح بين 25 ألف و30 ألف جنيه.
  • تقسيط باقي ثمن الوحدة على فترات تتراوح بين 5 و30 عامًا.
سكن لكل المصريين 2024

مميزات شقق سكن لكل المصريين 2024

  • مساحات متنوعة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.
  • تشطيبات كاملة.
  • أسعار تبدأ من 350 ألف جنيه.
  • فائدة تمويل عقاري 3%.
  • مواقع مميزة في المدن الجديدة.
سكن لكل المصريين 2024

رابط التقديم لشقق سكن لكل المصريين 2024

للتقديم على شقق "سكن لكل المصريين" 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: https://cservices.shmff.gov.eg/

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سكن لكل المصريين 2024 شروط التقديم لسكن لكل المصريين 2024 مميزات شقق سكن لكل المصريين 2024 شقق سكن لكل المصريين 2024 التمويل العقاري صندوق الاسكان الاجتماعي

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