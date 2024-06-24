الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح خلال شهر يونيه

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يونيو:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1-تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويا.
2-إجراء عملية خف العذوق على النخلة وذلك بقطع العذوق الزائدة والعذوق المصابة وكذلك التي فيها نسبة عقد قليلة. 
وتجري هذه العملية سوية مع التكييس وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي الى التوازن بين انتاج النخلة ومقدرتها على الانتاج كذلك فأن عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل ابقاء 8-10 عذوق في كل نخلة 
3-تقويس العذوق للأصناف التي المبكرة مع بداية تلوين الثمرة
يجب عدم تأجيل التقويس الى بداية تلون الثمار لأن العسقة ستصبح صلبة، مما يزيد في احتمال كسرها المؤدي الى ذبول الثمار وضياع المحصول.
هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.
4-تكيس الأصناف المبكرة يتم التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار أن وجدت.
ثانيا: التسميد
إضافة سماد اليوريا بمعدل 1 للنخلة 
ثالثا: برنامج الري
الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يونيه 96
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يونيه 150
رابعا: برنامج المكافحة
الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- التخلص من الحشائش
2-فحص العناقيد التي قاربت على النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح خلال شهر

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

نشرة فنية لمزارعي نخيل البلح خلال شهر مايو

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

كيف رأى أهالي غزة المقترح المصري للهدنة ووقف اجتياح رفح البري؟

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

الأكثر قراءة

طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسرة.. إليك التفاصيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. "الهيئة" تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

بدء العمل فى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟