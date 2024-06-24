الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. نظر محاكمة الفنان محمد غنيم لاتهامه بتهديد طليقته

محمد غنيم
محمد غنيم

تنظر الدائرة 13 جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

وبدأت الخلافات بين الفنّان محمد غنيم وزوجته رانيا الجبالي، منذ ما يقترب من 4 سنوات، حيث تقدم ببلاغ رسمي ضد زوجته المذيعة رانيا الجبالي، زعم فيه أنّ وثيقة زواجه منها مُزوّرة، واتّهمها بالجمع بين زوجين.

 

وفي تفاصيل البلاغ، اكتشف غنيم أنّ وثيقة زواجه من المذيعة رانيا الجبالي بقناة النيل المتخصصة مزورة، وذلك بعد أن اتّفقت مع مأذون من شبين الكوم، ليتبيّن فيما بعد أنّ الأوراق الرسمية غير صحيحة.

 

وفجّرت رانيا الجبالي مفاجأة ونفت زواجها من الفنّان محمد غنيم من الأساس، مشيرة إلى أنّه يطاردها باستمرار، وعرض عليها الزواج ولكنّها رفضت، وبعد اتّهامه لها سوف تتّخذ جميع الإجراءات القانونية ضده، كما أنّه يحاول تشويه سمعتها، مضيفة أنّه لا يناسبها على الإطلاق، حيث إنّ فرق العمر بينهما لا يقل عن 20 عامًا.

 

جنايات القاهرة الفنان محمد غنيم رانيا الجبالي الاوراق الرسمية

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