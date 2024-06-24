الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 59 فلسطينيًا من سلواد وكفر نعمة برام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله وكفر نعمة غربا بالضفة الغربية، والتي طالت 59 فلسطينيًا على الأقل.

واقتحمت قوات الاحتلال، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية،" اليوم الإثنين، بلدة سلواد شرقًا؛ حيث قامت باعتقال 29 فلسطينيًا بعد التنكيل بهم خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، وكانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيًا قبل إخلاء سبيلهم.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال كفر نعمة غربًا، واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيًا في حملة اعتقالات غير مسبوقة، كما احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيًا قبل إخلاء سبيلهم.

الاحتلال رام الله فلسطين الإحتلال الإسرائيلي سلواد كفر نعمة

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