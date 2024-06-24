بدء العمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إن حي المال والأعمال يشهد المراحل النهائية له ووضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لاستقبال كافة الجهات العاملة فيه اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم، حسب كل جهة.

وأشار المهندس خالد عباس، في تصريحات، إلى أن حي المال والأعمال يعد من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو مجهز على مستوى عالمي ويشتمل على 18 مقرا للبنوك بالإضافة إلى مقار كل من البنك المركزي المصري والبورصة المصرية وبعض الكيانات الاقتصادية والمالية المهمة، وكذلك المقر الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ومن المتوقع انتقال مقر البنك الإسلامي للتنمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن حي المال والأعمال شهد عددا من أفرع البنوك التي بدأت في العمل فعليا، استعدادا لانتقال المقار الرئيسية لها.

بدء العمل في حي المال والأعمال أكتوبر القادم

ولفت إلى أن "عدد الأسر القاطنة حاليًا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، ومن المستهدف أن يصل في نهاية عام 2024 الجاري من 7 إلى 8 آلاف أسرة، الأمر الذي يؤكد جاهزية المدينة للعيش فيها وتوفر كافة الخدمات اللازمة لمقومات الحياة، ومن المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة أن ينمو عدد المواطنين المقيمين بالمدينة ليصل إلى نحو مليون مواطن".

وأشار المهندس خالد عباس، إلى توافر كافة الخدمات التي تساعد المواطنين للحياة بالمدينة من خدمات في مجال التعليم والصحة، بالإضافة إلى جاهزية كافة المرافق وتوافر المطاعم وبعض الأنشطة الترفيهية.

وأوضح أن العاصمة الإدارية تشتمل حاليا على نوعين من الحدائق، من ضمنهم حديقة النهر الأخضر، والتي تعد أكبر حديقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى حديقة الشعب، فيما تتوجه الشركة إلى التوسع في المشروعات الترفيهية مثل إقامة مدينة ملاهي وذلك استكمالا لتوافر احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة بالمدينة.

وعلى صعيد المشاركة المجتمعية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح "عباس" أن الشركة وضعت خطة كإدارة تنفيذية تولي من خلالها اهتماما كبيرا بالمشاركة المجتمعية وذلك من خلال قطاعين هما: التعليم والرياضة، حيث وفرت الشركة منحا ل80 طالبا من محافظات الصعيد للالتحاق بالجامعات الموجود بالمدينة حيث يوجد 5 جامعات دولية، على أن تكون الشركة مسئولة عن الطلاب مسئولية كاملة من حيث توفير كافة احتياجاتهم من الجانب الاجتماعي أو التعليمي.

ونوه بأن القطاع الآخر للمشاركة المجتمعية هو قطاع الرياضة، حيث أصبحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الراعي الرسمي للكرة المصرية، وسيتم قريبا الإعلان بالتعاون مع اتحاد الكرة لتكون الشركة الراعية الرسمية للبعثة المصرية لأولمبياد باريس، مشيرًا إلى نجاح الشركة في استضافة عدد من الأنشطة الرياضية مثل "بطولة الهاند بول - بطولة العالم للأندية - بطولة القارات"، كما تم تنظيم ورعاية كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات عالمية بجانب منتخب مصر.