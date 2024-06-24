"القاهرة الإخبارية" تستعرض أوضاع القطاع الصحى فى غزة

استعرضت فضائية القاهرة الإخبارية أوضاع القطاع الصحي في قطاع غزة، والتي جاءت كالآتي:-

استهداف 500 كادر صحي بالقتل المباشر.

استهداف 155 مؤسسة صحية.

إخراج 32 مستشفى عن الخدمة.

تدمير 130 سيارة إسعاف.

توقف 76% من مراكز الرعاية الصحية الأولية.

اعتقال أكثر من 310 من الكوادر الصحية.

إصابة أكثر من 1500 من الكوادر الصحية.

حرمان ما يقرب من 350.000 من رعاية الأمراض المزمنة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37.598 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86.032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.