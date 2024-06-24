حصاد عام على جامعة القاهرة الدولية..نجاح العام الدراسي الأول في 18 برنامجًا دراسيًا

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريًرا حول ما تم تحقيقه بجامعة القاهرة الدولية منذ انطلاق الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 – 2024 وحتى الآن، والذي مثل نقلة نوعية في التعليم العالي خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

وتمتلك جامعة القاهرة الدولية إمكانيات تضاهى أعرق الجامعات العالمية، وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية تدخل في صميم احتياجات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وهو النمط الذي جاء متوافقا في جانب كبير منه مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية.

وأشار التقرير، إلى انطلاق الدراسة بالفرع الدولي وفتح أبوابها أمام الطلاب للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر 2023 في 18 برنامجًا دراسيًا بينها 10 برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و8 للدراسات العليا المعتمدة من كبرى الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، حيث تم تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد تضمن العديد من الفعاليات، منها معرض للأنشطة الطلابية، وتم تعريف الطلاب بنظام الدراسة وقاعات المحاضرات، وبرامجهم الدراسية المختلفة.

وأوضح التقرير، أن البرامج الدراسية التي بدأت الدراسة بها بالمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس والليسانس" بجامعة القاهرة الدولية بلغ عددها 10 برامج بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة وهي برنامجان في الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الفرنسية، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطري تميز-طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، والبرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.



كما أوضح التقرير، برامج الدراسات العليا بجامعة القاهرة الدولية والتي تتضمن برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.



ورصد التقرير، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، حيث وافق الدكتور محمد الخشت على استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية وعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، واستحداث وتطوير عدد من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، ويعمل الفرع الدولي على ضم عدد من الأساتذة الزائرين الأجانب بما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي، ويستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، والالتزام بسياسة جامعات الجيل الخامس.

الفرع الدولي لجامعة القاهرة يمثل بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها

كما رصد التقرير، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية لتعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، والتعاون في تنظيم ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية المشتركة، والبرامج الدراسية المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي.

وأشار التقرير، إلى زيارة وفد ضم عدد من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة، جامعة إيست لندن)، وللتعرف على جامعة القاهرة الدولية، وإجرائهم جولة تفقدية للإطلاع علي الإمكانيات المتاحة بالجامعة، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء

وأوضح التقرير، توقيع جامعة القاهرة اتفاقية تعاون مع جامعة إيست لندن في مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة تمهيدًا لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تضمنت إنشاء 7 درجات علمية مشتركة لمرحلة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في مجالات الأعمال المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والمحاسبة والتمويل "مسار التكنولوجياالمالية"، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج انتقائي مزدوج تقدمه الجامعتان في مرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا "ماجستير، ودكتوراه"، وتتيح عددًا من الأنشطة المستقبلية بين الجامعتين والتي تتضمن تطوير المشاريع البحثية، والإشراف على رسائل الماجستير الدكتوراه، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلاب خلال فترة الدراسة، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية.





وأشار التقرير، إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بالفرع الدولي، وإشادة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بجامعة القاهرة الدولية أثناء تفقده للفرع ومتابعة سير العملية التعليمية والتقائه بالأساتذة والطلاب في قاعات المحاضرات، واجتماعه مع مجلس جامعة القاهرة بمبناها الرئيسي، وتقديمه التهنئة لرئيس جامعة القاهرة على إنشاء الفرع الدولي الذي يُمثل صرحًا كبيرًا وامتدادًا طبيعيًا لجامعة القاهرة، يقوم علي الشراكات الدولية ويمثل بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها، حيث قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفرع الدولي صرح جميل يحمل نفس خصائص وروح جامعة القاهرة، وسعدت بإعجاب كل الأجانب والجامعات الأجنبية الذين زاروا الفرع الدولي لجامعة القاهرة وانطباعاتهم الممتازة وغير العادية. مضيفًا أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة العريقة يمثل نقلة كبيرة ويعيد إحياؤها من خلال علاقات دولية متميزة، لأنه بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها".

الجامعة الدولية تستهدف توفير تعليم عال بمقاييس عالمية يساهم في بناء قدرات تنافسية

كما أشار التقرير الى إشادة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ممثلة في رئيسها الدكتور سامي هاشم رئيس ببدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل، وتأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب ممثلة في مديرها الدكتورة رشا راغب، أن بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، يُعد خطوة مهمة في مجال التوسع في برامج التعليم العالي الدولي المرتبط بوظائف المستقبل وتكنولوجيات العصر، ويتماشي مع رؤية الدولة المصرية لتخريج أجيال قادرة علي مواجهة التطورات العالمية، وأن الفرع الدولي جاء متوافقًا مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "ماكنزى" أشهر شركات الاستشارات المرموقة دوليًا والتي تعد من أشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

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كما أشار التقرير، إلى انتظام الدراسة بمعامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتم تزويدها بأحدث التطبيقات التي تتيح للطلاب استخدامها تقنيًا وعلميًا في مجالات تطبيقها، وذلك بهدف خلق بيئة بحثية متطورة للطلاب، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية لهم، والارتقاء بمهاراتهم البحثية والتكنولوجية.



كما جاء في التقرير، إطلاق جامعة القاهرة الدولية مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية أهميتها ونتائجها تضمنت التصوير الفوتوغرافي، وكتابة المقال، وكتابة بحث، وتخصيص مكافآت مالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

كما أوضح التقرير، انتظام التطبيق العملي لطلاب جامعة القاهرة الدولية في معامل وقاعات المذاكرة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، وتوفر لهم البيئة والمناخ الملائمين للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية.



وأشار التقرير، إلى إجراء أول امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب جامعة القاهرة الدولية، وفق جداول كل برنامج، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم الامتحانات، وتجهيز القاعات، والكنترولات، وتشديد رئيس الجامعة علي ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفق طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وأشار التقرير، إلى الحرص الدولي من الهيئات العالمية على التعاون مع جامعة القاهرة الدولية، حيث تم افتتاح مقر المكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرانكفونية في مصر، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت والسفير رافاييل مارتن ديلاجارد القائم بأعمال سفير فرنسا في مصر، والسفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكوفونية، والدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالةالجامعية للفرنكوفونية الشرق الأوسط،، بهدف توسيع نطاق التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية لتقديم خدماتها المتعددة للطلاب في التدريب وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني لهم في سوق العمل العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وليصبح مقر الوكالة منبرًا للتبادل الثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية.





واستعرض التقرير، الأنشطة الطلابية المختلفة التي تم تنفيذها بالفرع الدولي خلال الفصل الدراسي الأول، والتي تضمنت تنظيم عدة مسابقات داخلية بين الطلاب في تنس الطاولة، وكرة السلة، وماراثون جري، وتنظيم بطولة كأس الجامعة لكرة القدم بملاعب كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، وتحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في المسابقات الخارجية التي شاركوا فيها وتمثلت فيحصول الطلاب على المركز الثاني في أولمبياد السباحة للطالبات، والمركز الثالث في أولمبياد تنس الطاولة للطالبات، كما حصلوا على المركز الثالث في التنس الأرضي للطلبة، والمركز الثاني في أولمبياد الملاكمة للطلبة وزن 86 كجم، وفي أولمبياد الجامعة لمصارعة الذراعين للطلبة حصل الطلاب على المركز الأول وزن 85، والمركز الثاني وزن 85، والمركز الثاني وزن مفتوح، والمركز الثالث وزن 65، إلي جانب تنظيم بطولة الشطرنج، ومسابقة في البحوث الاجتماعية حول "المشروعات القومية" في مجالات التصوير والمقال والبحث، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة العباقرة في إطار النشاط الثقافي، وبدء تشكيل فريق مسرح جامعة القاهرة الدولية تياترو IBCU، وفريق كورال IBCU.



وأوضح التقرير، إطلاق جامعة القاهرة الدولية الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية للطلاب في مجالات الغناء والعزف والتمثيل والتصوير والرسم والمشغولات اليدوية، وتنظيم مسابقة رياضية في كرة السلة، وتخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية، قد تم وضع حجر الأساس لها في أبريل 2018 ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة والمواصفات والأكواد العالمية، وتستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين والموهوبين والمتفوقين والمتميزين للحصول على تعليم عالمي تنافسي، بما يساهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية، وسوف تتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، كما تم الانتهاء من تجهيزات إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى مدينة طبية تم البدء فيها بالمجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية،و منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص الجامعة سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل إلي 259.676م².