الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم في أحداث ستاد الدفاع الجوى

ارشيفيه
ارشيفيه

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، بعد قليل،  جلسة إعادة محاكمة متهم بأحداث ستاد الدفاع الجوي.

وأحالت النيابة العامة 16 متهما في أحداث ستاد الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة.

وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من وايت نايتس في ارتكاب الأحداث، كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 2324 لسنة 2017 جنايات المرج، العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.

محكمة جنايات بدر أحداث ستاد الدفاع الجوي وايت نايتس جرائم البلطجة جنايات المرج

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