رفع 400 طن مخلفات بلدية خلال حملة نظافة بالدقهلية

شهدت مدينة المنصورة حملات مُكبَّرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها والوحدات المحلية بالمنطقة المركزية وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

تفاصيل الحملة

وتمكنت الحملة من رفع 400 طن مخلفات بلدية و60 طن أتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

من جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة، حيث تم زراعة نجيل طبيعي في الجزر الوسطى بميدان رويال مدخل مدينة المنصورة من ناحية نبروة على الطريق السريع.

وتم غسيل أرصفة شوارع عبدالسلام عارف والمشاية الجيش، وتم تشغيل المكنسيات بشوارع الجيش والجمهورية والمشاية بورسعيد وكوبري المرور وشوارع عبدالسلام عارف وقناه السويس وسعد زغلول والطريق الدائري.

كما تم تقليم الأشجار والحشائش بشوارع الجيش وحدائق شجرة الدر وعروس النيل والحدائق المفتوحة، بشوارع الجيش وقناه السويس وري المسطحات الخضراء وتم دهان الأرصفة والنيوجيرسي بمداخل مدينة المنصورة.

وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المشاية والجمهورية وعبدالسلام عارف، وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابة توشكى وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوتة وسكة سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعة وشواع كلية الآداب والعبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة ومحمود شاهين وشوارع الخلطة الأسفلتية والسيد سليم ونطاق مركز المنصورة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.