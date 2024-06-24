الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتقالات واقتحامات ونصب حواجز.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال إعلام فلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأكد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلًا مصابًا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، بجانب وجود اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة.

ونصبت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجزًا على مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم، وفتشت المركبات ودققت في هويات الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة.

فيما أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، واعتقل آخر، فجر اليوم، خلال مواجهات مع قوات في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.

وداهمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت الشاب راضي اللوز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية

مواد متعلقة

"أونروا" تدعو إلى ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار بغزة

القاهرة الإخبارية: إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال طولكرم بالضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: 3500 طفل فى شمال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية

جيش الاحتلال: أطلقنا صاروخًا اعتراضيًا تجاه طائرة مُسيرة كانت تحلق عبر الحدود الشرقية

وزير الطاقة الإسرائيلى: منشآتنا مهددة فى حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله

إيهود باراك: "نتنياهو" رئيس حكومة فاشل

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على غزة لـ56 فى أقل من 24 ساعة

طائرات الجيش السودانى تقصف مواقع للدعم السريع بمدينة الفاشر

الأكثر قراءة

طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسرة.. إليك التفاصيل

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. "الهيئة" تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟