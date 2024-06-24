اعتقالات واقتحامات ونصب حواجز.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

قال إعلام فلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأكد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلًا مصابًا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، بجانب وجود اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة.

ونصبت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجزًا على مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم، وفتشت المركبات ودققت في هويات الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة.

فيما أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، واعتقل آخر، فجر اليوم، خلال مواجهات مع قوات في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.

وداهمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت الشاب راضي اللوز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.