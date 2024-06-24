التحقيق مع طبيب وأخصائي تحاليل وسيدة غسلوا 100 مليون جنيه

تباشر جهات التحقيق، مع 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في ممارسة مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

كانت البداية عندما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب وأخصائى تحاليل وسيدة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).