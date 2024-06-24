الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع طبيب وأخصائي تحاليل وسيدة غسلوا 100 مليون جنيه

ارشيفيه
ارشيفيه

تباشر جهات التحقيق، مع 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في ممارسة مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون. 

كانت البداية عندما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب وأخصائى تحاليل وسيدة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).

مكافحة جرائم الأموال طبيب غسل أموال المنشآت الطبية الوحدات السكنية

مواد متعلقة

غسل الأموال يُسقط عصابة الطيب والإخصائى والسيدة بـ"100 مليون جنيه"

الأكثر قراءة

طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسرة.. إليك التفاصيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. "الهيئة" تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

بدء العمل فى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟