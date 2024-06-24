الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. محاكمة "سما كلينك" بتهمة الإهمال الطبى

سما كلينك
سما كلينك

تنظر محكمة جنح مدينة نصر بعد قليل محاكمة سما كلينك واثنين آخرين على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفة طبيب.

محاكمة سما كلينك واثنين آخرين على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي

كانت النيابة العامة بمدينة نصر الجزئية، أحالت خبيرة التجميل المعروفة إعلاميًا بـ“سما كلينك” واثنين آخرين، إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب تجميل، علاوة على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 1 مايو 2024.

محكمة جنح مدينة نصر انتحال صفة سما كلينك الإهمال الطبي التواصل الاجتماعي

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غدًا.. محاكمة سما كلينك واثنين آخرين على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي

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