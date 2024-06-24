الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 مصابين في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بمرسى مطروح

اسعاف ارشيفية
اسعاف ارشيفية

أصيب صباح اليوم، 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بمدينة مرسى مطروح وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

_أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "عز حمدي فرج  16 سنة مصاب بجروح وكدمات بالجسم واشتباه pc وجرح بالجبهه طوله حوالي 5سم نزيف من الاذن اليسري، بكر حسين عبدالله 18 سنة مصاب بجروح بالوجه ونزيف من الانف وكدمات، أحمد بشير ضيف 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

_إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 
 

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