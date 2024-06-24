الأربعاء.. البرلمان يُناقش تعديلات قانون المرافعات واتفاقيتين

يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

كما تبحث الجلسة العامة الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتَي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويستعرض المجلس أيضًا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

على صعيد آخر، هنأ الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة بالذكرى الحادية عشر لـ ثورة الـ 30 من يونيو، لافتة إلى أنها جسدت على أرض مصر ملحمة خالدة من التلاحم الفريد بين الشعب العظيم ومؤسسته العسكرية الباسلة، ففي ظل التهديدات الجسيمة التي واجهتها البلاد إثر حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقف الشعب صفًا واحدًا مع جيشه الذي كان ملاذه ومأمنه في أشد المحن، لينتصر لإرداته الحرة ويحفظ مستقبل أبنائه.

وأوضح هجرس في تصريحات له، أن المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية لم تتردد لحظة واحدة في الاستجابة لنداء الشعب وتلبية طموحاته في تحرير الإرادة وإرساء دعائم الدولة المدنية، والقضاء على التطرف والإرهاب، حيث كانت سنة واحدة كافية للكشف عن عوار هذه الجماعة الإرهابية وممارستها الدنيئة للعنف والتطرف، ليحمل أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تنفيذ رغبات المصريين وحماية الوطن من الانهيار.