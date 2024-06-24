الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأربعاء.. البرلمان يُناقش تعديلات قانون المرافعات واتفاقيتين

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

كما تبحث الجلسة العامة الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتَي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويستعرض المجلس أيضًا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

على صعيد آخر، هنأ الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة بالذكرى الحادية عشر لـ ثورة الـ 30 من يونيو، لافتة إلى أنها جسدت على أرض مصر ملحمة خالدة من التلاحم الفريد بين الشعب العظيم ومؤسسته العسكرية الباسلة، ففي ظل التهديدات الجسيمة التي واجهتها البلاد إثر حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقف الشعب صفًا واحدًا مع جيشه الذي كان ملاذه ومأمنه في أشد المحن، لينتصر لإرداته الحرة ويحفظ مستقبل أبنائه.

وأوضح هجرس في تصريحات له، أن المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية لم تتردد لحظة واحدة في الاستجابة لنداء الشعب وتلبية طموحاته في تحرير الإرادة وإرساء دعائم الدولة المدنية، والقضاء على التطرف والإرهاب، حيث كانت سنة واحدة كافية للكشف عن عوار هذه الجماعة الإرهابية وممارستها الدنيئة للعنف والتطرف، ليحمل أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تنفيذ رغبات المصريين وحماية الوطن من الانهيار.

مجلس النواب أخر مستجدات مجلس النواب اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المرافعات المدنية قانون المرافعات المدنية والتجارية

مواد متعلقة

الأحزاب تستعد للمشاركة فى المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى: مناقشة قضايا الاقتصاد والأمن القومى وحرب غزة

طلبات إحاطة بسبب امتحان اللغة العربية: تأخر تسليم «البابل شيت».. وصعوبة حل سؤال «تتلظى»

صناعة النواب: ثورة 30 يونيو حافظت على تلاحم المصريين

الحركة الوطنية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حالة اللا دولة

النائب أيمن محسب يُثمّن جهود الدولة لدعم الحجاج المصريين.. ويطالب بوضع قيود على منح تأشيرات الزيارات

نائبة بالشيوخ تطالب بفتح تحقيق مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة

عضو بـ"الشيوخ": استكمال الحوار الوطنى دليل على مصداقيته وتحقيق أهدافه المرجوة

الأحزاب تستعد للمشاركة فى المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. "الهيئة" تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

وصل 48 جنيهًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 24 يونيو 2024

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟