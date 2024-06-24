الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات أسئلة الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان مادة  اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، حيث ازداد معدل البحث عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي وتعتبر اول مادة مضافه للمجموع ويستمر طلاب الثانوية العامة في أداء الامتحانات حتي شهر يوليو المقبل.

امتحانات  الثانوية العامة 2024

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2024  نهاية العام الدراسي 2023/2024 من يوم 10 يونيو حتي شهر يوليو المقبل وذلك لكافة الشعب الدراسية علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ويستكمل طلاب الثانوية العامة 2024 امتحاناتهم والذي جاء الجدول كالتالي:

يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة  الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة  الجيولوجيا،  يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة امتحان الأحياء لطلاب الشعبية العلمية علوم.

قبل امتحانها.. ورقة مفاهيم اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2024

يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاءت مواصفات مادة اللغة العربية تكون عدد للأسئلة 56 سؤالا، و4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، واختيار من متعدد يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛

أما اللغة الإنجليزية تكون مواصفات ورقة الامتحانات من  الاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، و2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

فيما جاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضيات الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

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