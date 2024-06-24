الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. "الهيئة" تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

طقس حار
طقس حار

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الاثنيين يشهد حالة الطقس ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة وهو ما يزيد الإحساس بالحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تتعرض اليوم الإثنين لامتداد منخفض الهند الموسمي السنوي المصاحب لكتل هوائية تتسبب في ارتفاع الحرارة وينعكس ذلك على الحرارة في دول الخليج، ويمر على البحر المتوسط فيتشبع ببخار الماء ويتحول إلى رطوبة.

وتوقع  خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب علي السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية إن اليوم تنشط فيه الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط معتدلة، توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 28
العاصمة الإدارية 39 27
6 أكتوبر 39 27
بنها 38 26
دمنهور 36 24
وادي النطرون 37 26
كفرالشيخ 37 25
المنصورة 38 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 38 26
طنطا 37 24
دمياط 34 23
بورسعيد 33 23
الإسماعلية 41 27
السويس 40 25
العريش 34 22
رفح 34 21
رأس سدر 42 25
نخل 38 18
كاترين 36 16
الطور 41 27
طابا 39 26
شرم الشيخ 43 32
الإسكندرية 33 24
العلمين 32 24
مطروح 32 23
السلوم 32 22
سيوة 40 24
رأس غارب 38 29
الغردقة 41 31
سفاجا 42 30
مرسى علم 42 29
شلاتين 41 30
حلايب 39 31
أبو رماد 40 29
رأس حدربة 39 28
الفيوم 40 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 26
أسيوط 41 26
سوهاج 43 27
قنا 44 29
الأقصر 44 30
أسوان 45 31
الوادي الجديد 45 29
أبوسمبل 44 30

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية منخفض الهند الموسمي

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