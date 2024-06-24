رفع 5150 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من مراكز محافظة الغربية

واصلت محافظة الغربية، حملاتها اليومية للتخلص من التراكمات والمخلفات في المحافظة، فقد تم رفع ما يقدر بـ5150 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال فترة قدرت بـ24 ساعة فقط.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال إن جميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية سخرت كل المعدات المتاحة لهم لدعم هذه الحملات، وتم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق، ما أسهم في تحسين المظهر العام للمحافظة.

وشدد رحمي على استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة في المحافظة، وأكد أن هذه الجهود ستسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، وشدد على أهمية التعامل مع مشكلة البيئة، مشيرًا إلى أنه إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، فإنها ستؤدي إلى كارثة تهدد حياة البشرية على الأرض.

وعلى صعيد متصل، شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في زراعة عدد من أشجار الزينة بطنطا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ، فقام المحافظ والعمال بغرس الأشجار في شارع حافظ وهبي بحي أول طنطا وبكورنيش طنطا بحي ثان طنطا.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في زراعة الأشجار في كل المراكز والمدن والأحياء، من خلال كل الجهات، مشيرًا إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ما تمت زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تمت زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء.