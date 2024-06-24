"بيطرى الغربية": ضبط 420 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فسادة

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 420 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة، ما بين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وكلف الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية، وتم رصد 420 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وعلي صعيد مواز، تلقت مباحث التموين بمحافظة الغربية إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 100 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت هذه الحملات الرقابية وسط المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

قاد الحملات العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وتم تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

تم أيضًا التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من صلاحيتها والتحقق من مدى امتثالها للمعايير والمواصفات الصحية.

وتم تحرير محاضر بحق أصحاب المضبوطات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور قرار من النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.