صيانة 100 كشاف وتركيب 45 لمبة "LED" بشوارع طنطا في الغربية

باشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بـمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، جهودها المستمرة في أعمال ترشيد الكهرباء بالإنارة العامة، ومنع السرقات والوصلات المخالفة، وتعكس هذه الجهود الالتزام بتوفير خدمات كهربائية مستدامة في المحافظة، كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

فصل التيار الكهربائي

وتضمنت هذه الإجراءات صيانة وتركيب الكشافات واللمبات الجديدة، وتركيب لمبات LED جديدة، كما تمت أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة في بعض المناطق، واستبدال الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملة تمكنت من صيانة نحو 100 كشاف وتركيب 45 كشافًا ولمبات "LED" جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

كما تضمنت الحملة أيضًا إزالة الشدات والوصلات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن المخالفين، وتهدف هذه الجهود إلى منع سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضح أنه سيتم متابعة العمل المستمر لمنع عودة التوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، وتتم أيضًا متابعة أعمال الصيانة لاستمرار حل مشكلات المواطنين، من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ.

وعلي صعيد مواز، أكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في زراعة الأشجار في كل المراكز والمدن والأحياء، من خلال كل الجهات، مشيرًا إلى أن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ما تمت زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تمت زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء.

وشدد رحمي على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من رصف طريق عزبة شعبان، ويوجه باستمرار تشجير مداخل القرى والمحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة ورفع كفاءة الجزر الوسطي لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.