فاركو يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراة العودة للانتصارات بدورى نايل

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فاركو والاتحاد السكندري في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل .

المباراة تعني الكثير لفريق فاركو الذي يجاهد من أجل البقاء ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من أربعة انتصارات وعشرة تعادلات و12 هزيمة وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 38 هدفا.

فاركو بدون فوز خمس مباريات متتالية

ولم يحقق فاركو بقيادة أحمد خطاب الفوز في المباريات الخمس الأخيرة وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع المقاولون وسموحة وزد إف سي والهزيمة أمام الأهلي والزمالك ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 والتقدم بفارق ثلاث نقاط على بلدية المحلة في حالة هزيمته أمام البنك الأهلي .

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز التاسع برصيد 36 نقطة من تسعة انتصارات وتسعة تعادلات و8 هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 33 هدفا .

وحقق الاتحاد السكندري فوزا واحدا في المباريات الخمس الأخيرة على المقاولون وتعادل مع زد إف سي ثم نال ثلاث هزائم متتالية أمام سموحة والزمالك والأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 39 والنقدم للمركز الخامس.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة فاركو

طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وسيف تقا وإسلام أبو سليمة والحبيب حسن وهشام صلاح ومورو ساليفو وناصر ناصر وكريم الديب وعمرطارق الوحش وشريف رضا وأحمد عيد وعبد الغني محمد وخالد الغندور وعمرو صالح ومازن أشرف وعموري وبنجامين بواتينج وأحمد غنيم وكريستوفاو مابولولو.

ويغيب عن الاتحاد السكندري مصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي ومحمود شبانة وبيكالي أوبامي وبلال السيد بسبب الإصابة.

يدير المباراة محمود وفا ويساعده أسامة السيد وأحمد بكر ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.