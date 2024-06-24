دوري نايل.. البنك الأهلى يصطدم ببلدية المحلة فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

يستضيف البنك الأهلي فريق بلدية المحلة الرابعة عصر اليوم باستاد السلام في مباراة مهمة لصراع الهروب من شبح الهبوط في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة حصيلتها ست نقاط نظرا لتقارب الفارق بين الفريقين حيث يملك البنك الأهلي 24 نقطة مقابل 22 نقطة بلدية المحلة وتجمع المباراة بين أضعف خطى دفاع في دوري نايل ويمتاز الفريقان بأسلوب اللعب الهجومي بعيدا عن التكتلات الدفاعية.

فوز واحد للبنك الأهلي في آخر 4 مباريات

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا .

وحقق البنك الأهلي فوزا واحدا على المصري في المباريات الأربع الأخيرة مقابل تعادلين مع الإسماعيلي والجونة وهزيمة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول إلى النقطة 27 وزيادة الفارق مع بلدية المحلة إلى خمس نقاط.

بلدية المحلة يسعى للخروج من دائرة الهزائم

على الجانب الآخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرءوف المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارا وتعادل أربع مرات وخسر15 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 48 مرة.

وحرص طارق مصطفى خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة وأكد للاعبيه أن الفوز على بلدية المحلة يعني قطع خطوة كبيرة نحو البقاء في دوري الأضواء.

وجمع بلدية المحلة ثلاث نقاط فقط من أخر خمس مباريات بالفوز على الداخلية والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وطلائع الجيش وبيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 والتقدم على البنك الأهلي بفارق نقطة واحدة.

وعقد أحمد عبد الرءوف جلسة مع لاعبيه شرح لهم خلالها أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز حتى لايتأزم موقف الفريق في صراع الهبوط.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده سمير جمال وأحمد زيدان ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.