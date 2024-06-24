رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني الرسمي

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس الخاص بالطالب، لجميع الشعب 2024، حيث يترقب طلاب الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات "تجاري، صناعي، زراعي، فندقي" في جميع محافظات مصر نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، التى من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس، ويقدم هذا التقرير نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، باإلضافة إلى خطوات الحصول على النتيجة من الموقع الرسمي للوزارة، بكل سهولة ويسر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 ستظهر بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات، مراجعة الدرجات حتى يتم عرضها على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل اعتماد النتيجة، ثم يتم إعلان أسماء الأوائل وذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا يتم عقدة بديوان عام الوزارة.

وسيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال مديريات التعليم في كل محافظة بالاضافى الى الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا وإتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط، وذلك عبر الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه تم إطلاق رابط البوابة الالكترونية للتعليم الفني، من أجل الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية، وذلك إتخاذ الخطوات البسيطة والسهلة التالية: