الحد الأدنى للقبول.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

تنسيق الثانوى العام فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة البحيرة والبالغ عددها 18 إدارة تعليمية، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس الثانوى العام وذلك من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة في محافظة البحيرة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على الموعد الرسمي للإعلان عن تنسيق مدارس الثانوي العام، بكل سهولة ويسر.

تنسيق الثانوية العامة 2024 فى إدارات البحيرة التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة أنه تم الانتهاء من فحص المجاميع التكرارية لطلاب، طالبات الشهادة الإعدادية، ومقارنتها بالأماكن المتاحة في المدارس الثانوي، حتى يتم تنسيق الثانوية العامة 2024 بكل حياديه، مؤكدين الى انه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ستقوم بالاعتماد الرسمي لـ تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي العام، خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع انخفاض القبول في الصف الأول الثانوي عن العام الماضي، ليصل الى 235 الى 230 حسب الإمكان الجغرافية والامكن الشاغرة، داخل المدارس، بينما كان العام الماضي 238 درجه.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة

بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024، فى محافظة البحيرة 111،191 طالب وطالبة، حضر منهم 110،239 طالب وطالبة، ونجح منهم 90،551 طالب وطالبة، ويتم تنسيق مدارس الثانوي العام في محافظة البحيرة، عن طريق فحص عدد الفصول داخل كل مدرسة، مع القيام بحصر عدد الطلاب والطالبات، الحاصلين على مجاميع تكرارية ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة البحيرة للعام الحالي هو من 230 الى 235 درجه.