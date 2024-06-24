بالمستندات المطلوبة.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى 2024

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى 2024، ونرصد فيما يلي شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024

للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى 2024، يتوجب على المتقدم استيفاء بعض الشروط، وهي:

1- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

3- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 جنيه (غير المتزوج) أو 8000 جنيه (المتزوج).

4- سداد مبلغ جدية الحجز.

5- التقديم على وحدة سكنية واحدة فقط.

6- إثبات الإقامة في المحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية المُراد التقديم عليها، أو وجود وظيفة في نفس المحافظة.

7- ألا يمتلك المتقدم أو أسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى 2024

1- شهادات ميلاد الأبناء.

2- مستندات إثبات الدخل (صافي الدخل الشهري للمتقدم).

3- مفردات مرتب الزوجة (في حالة كون المتقدم متزوجًا) أو إقرار يفيد عدم عملها.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

6- قسيمة الزواج (في حالة كون المتقدم متزوجًا).

خطوات التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى 2024

1- شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.

2- التعرف على المدن المُدرجة في الإعلان.

3- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

4- إنشاء حساب خاص وتسجيل البيانات.

5- اتباع خطوات التقديم الإلكتروني.

6- سداد رسوم التقديم.

7- مُراجعة أوراق المتقدم والتأكد من مطابقتها للشروط.

8- اختيار الوحدة السكنية المُفضلة.

9- سداد مقدم الحجز.