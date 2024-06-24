الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

صور الضحايا
صور الضحايا

شهدت عزبة رستم التابعة لـ قرية الشين بمركز قطور بالغربية، حادثا مأساويا، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على  قتل أفراد أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته بطريقة وحشية، حيث قام بذبحهم بواسطة سكين وأشعل النيران في أجسادهم ليخفي جريمته.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور، الرائد محمد العسال، بوجود بلاغ من أهالي عزبة رستم يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل في العزبة واختفاء أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة إلى مكان البلاغ، ومن خلال التحريات الأولية، تبين وجود ثلاث جثث لسيدتين وشاب، الجثة الأولى تعود لوالدة المتهم في بداية العقد السادس، والثانية تعود لشقيقة المتهم وتدعى "أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث، أما الجثة الثالثة فتعود لشقيق المتهم ويدعى "م.ا.ا"، والمتهم والذي نفذ الجريمة بين الذبح والحرق، هو الشقيق الأكبر ويدعى "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامًا ويعمل كمحامٍ، وتمكنت "الدستور"، من الحصول على صور الضحايا الثلاث.

أقوال شهود العيان

وحسب التحريات الأولية أكد شهود عيان، أن المحام المتهم، كثير التعدي على أفراد أسرته، بسبب أنه دائمًا ما يتهمهم بأنهم قد استولوا علي ميراثه من أبيه، وأن الجيران قد تدخلوا كثيرًا لتخليص السيدة والأم والشابة وشقيقه الأصغر من بين يديه، حيث كان يتصيد لهم الأخطاء وينهال عليهم ضربًا، وكان الجميع يسامحه؛ لأنه يعاني نفسيًا منذ فقدان والده، وظل منذ عدة سنوات يتردد على الأطباء النفسيين دون جدوي، مؤكدين أنهم سمعوا أصوات معركة جديدة بين أفراد الأسرة قبل عدة أيام، لكن اختفي بعدها الجميع، حتى انبعاث الرائحة الكريهة وبيان أن هناك ضحايا تم ذبحهم وحرقهم.

وتم استجواب أهالي القرية حول توقعهم سبب الجريمة، وأكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم لأداء صلاة الجنازة والدفن في مقابر العائلة، تم تحرير محضر بالواقعة. 

تم ضبط المتهم الذي أنكر علاقته بالحادث في أول الأمر، ثم اعترف بالواقعة معللًا ذلك بالخلافات الأسرية وحرمانه من ميراثه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وضبط المتهم.

الضحايا
الضحايا
الضحايا
الضحايا
مركز قطور بالغربية مركز شرطة قطور رئيس مباحث مركز شرطة قطور عزبة رستم

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