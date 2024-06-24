الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خدمات رقمية.. طريقة تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير لشهر يونيو 2024

بتروتريد
بتروتريد

في ظل الحاجة المتزايدة لمعرفة طرق تسجيل قراءات عداد الغاز وأنظمة سداد الفواتير المتعلقة بها، تقدم "الدستور" حملة توعية خلال شهر يونيو 2024 لتثقيف المواطنين حول أفضل الممارسات لإدارة هذه القضايا بكفاءة. 

تسجيل قراءات عداد الغاز

هذه الحملة تأتي لتلبية الطلب المتنامي من الجمهور وتهدف إلى تحقيق انسيابية في العمليات ومنع الاختلالات التي قد تقود إلى زيادات غير مبررة في تكاليف الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

واستجابة لهذا الطلب، قدمت شركة بتروتريد التي تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، مجموعة من الخدمات الرقمية التي تمكن العملاء من تسجيل قراءات عدادات الغاز بأنفسهم بطريقة سهلة وموثوقة.

وتشمل هذه الخدمات  كيفية الوصول إلى العداد، وتسجيل القراءات، وإدخالها في النظام الإلكتروني للشركة، وذلك من خلال رابط بتروتريد، للدخول للرابط (اضغط هنا).

كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد فاتورة يونيو 2024

كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد فاتورة يونيو 2024

أخر موعد لسداد فاتورة الغاز

بفضل التطورات التكنولوجية، أصبح بإمكان المستهلكين الآن متابعة استهلاكهم للغاز بدقة وبشكل مستمر، مما يساهم في تجنب تراكم الديون والغرامات نتيجة تأخر السداد، كما تحث بتروتريد العملاء على الالتزام بالجدول الزمني لتسجيل القراءات وسداد الفواتير، الذي يمتد من اليوم الأول حتى السابع والعشرين من كل شهر.

إرشادات تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير

1. افتح متصفح الويب الخاص بك وادخل إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وانقر على خيار "تسجيل القراءات" للوصول إلى الصفحة المخصصة لذلك.

2. في صفحة تسجيل القراءات، ستجد إرشادات مفصلة توضح الطريقة المثالية لقراءة العداد وإدخال البيانات بشكل صحيح ودون أخطاء.

3. استخدم الحقول المخصصة لإدخال القراءة التي تظهر على العداد باللون الأسود. من المهم التحقق من دقة الأرقام المدخلة لضمان صحة الفاتورة النهائية.

4. تأكد من أن القراءة المدخلة تعبر عن الاستهلاك الفعلي وليست تقديرية، لضمان الحصول على فاتورة تعكس استهلاكك الحقيقي للغاز.

5. بعد إدخال القراءة، انتقل إلى قسم السداد، حيث تتوفر عدة خيارات للدفع إلكترونيًا أو من خلال البنوك الشريكة لبتروتريد، اختر الطريقة التي تفضلها لتسديد الفواتير.

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6. إذا لم يكن لديك حساب على موقع الشركة، يمكنك بسهولة إنشاء واحد جديد، ستحتاج إلى تقديم بعض المعلومات الشخصية مثل اسمك، عنوانك، ورقم هاتفك لإتمام عملية التسجيل، مما سيمكنك من إدارة فواتيرك ومدفوعاتك بكفاءة أكبر.

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