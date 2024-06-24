الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الصحة تقدم نصائح هامة للوقاية من النقرس

النقرس
النقرس

قدمت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح الهامة الخاصة بالوقاية من النقرس، وهي:

نصائح هامة للوقاية من النقرس

1- اختيار المشروبات الصحية: يُنصح بتقليل المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

2 - تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البيورينات:

تحتوي اللحوم الحمراء على نسب عالية من البيورينات، وهناك بعض المأكولات البحرية الغنية بالبورينات، مثل الأنشوجة والسردين والمحار والسلمون والتونة، كما تُعد منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا أفضل للبروتين بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس.

3 - ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن: يقلل الحفاظ على وزن الجسم الصحي من مخاطر النقرس، لذلك يجب اختيار أنشطة خفيفة، مثل المشي والسباحة، والتي لا تُجهِد المفاصل. 

الصحة وزارة الصحة النقرش الفركتوز تناول منتجات الألبان

الأكثر قراءة

بيان عاجل من حماس بشأن استهداف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا فى غزة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

عاجل.. حزب الله يعلن شن 6 ضربات عسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلى

السلطات الروسية تعلن انتهاء عملية داغستان "الدامية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟