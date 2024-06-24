الحرارة ستصل لـ38.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التى تضرب البلاد خلال الأيام الجارية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه متوقع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل بين 38 و40 درجة حرارة، حيث تسجل حاليا في فترات النهار 39.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في مصر ليس بسبب الحرارة وإنما نتيجة الرطوبة التي تصل إلى ذروتها.

وأضافت: " من غير الطبيعي والمناخ المعتاد عليه المصريين وجود موجات من الحرارة تستمر أكثر من أسبوع حيث كانت الموجات تستمر يومين أو ثلاثة على الأكثر".

وطالبت بالحيطة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وأن تكون زجاجة المياه في اليد طوال المياه وتناولها حتى لو لم تشعر بالعطش مع الإكثار من المرطبات ويجب أن تكون هناك مظلات تحمي من الشمس.