الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. تسيير 24 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

الحجاج
الحجاج

تُسير مصر للطيران اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 24 رحلة جوية بواقع 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، 2 رحلة بخط سير جدة - كوناكري، 1 رحلة بخط سير جدة - باماكو، 1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب، 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، 10 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة.
وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل وتضامن الجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا وتضامن بعثة الأوقاف وقرعة القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

تواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة الحجاج

وتواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات  اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية.
وتؤكد مصر للطيران أن هناك تواصلًا مستمرًا مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية، كما أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.

 

عودة الحجاج موسم الحج مصر للطيران

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