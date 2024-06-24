الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعادت إلى الأذهان مشهد إريكسن.. إصابة خطيرة للاعب منتخب المجر أمام اسكتلندا

إصابة فارجا لاعب
إصابة فارجا لاعب منتخب المجر

تعرض بارناباس فارجا لاعب منتخب المجر لإصابة خطيرة أعادت إلى الأذهان إصابة الدنماركي كريستيان إريكسن في يورو 2020، وذلك بعد الاصطدام بحارس أسكتلندا وسقوطه على الأرض.

وكان منتخب المجر قد حقق فوزًا مثيرًا على اسكتلندا بهدف دون رد سجله كيفن كسوبوت في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة، من متابعة لتمريرة رونالد سالاي، ليهدي بلاده نقاط الانتصار.

وشهدت الدقيقة 68 من عمر المباراة، كرة مشتركة اصطدم فيها بارناباس فارجا لاعب منتخب المجر مع حارس منتخب أسكتلندا.

وسقط اللاعب على إثر هذا الاصطدام على الأرض قبل أن يتدخل الطاقم الطبي فورًا لعلاج اللاعب، ويقوم لاعبو منتخب المجر بتغطية اللاعب ومن ثم إخراجه من أرض الملعب دون معرفة تفاصيل إصابته.

وينتظر منتخب المجر نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات لتحديد موقفه من التأهل للدور الثاني، بعدما حصد أول 3 نقاط ليتواجد في المركز الثالث من المجموعة الأولى والتي تصدرها منتخب ألمانيا برصيد 7 نقاط ثم جاء منتخب سويسرا ثانيًا برصيد 5 نقاط.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وفي السياق ذاته، تعادل منتخب ألمانيا مع سويسرا بهدف لمثله، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وافتتح دان ندوي التسجيل لسويسرا في الدقيقة 28 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ريمو فريلير من الجهة اليسرى.

وتحصل جوناثان تاه مدافع منتخب ألمانيا على بطاقة صفراء في الدقيقة 38؛ ليتأكد غيابه عن فريقه في مباراة دور الـ16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتمكن البديل نيكولاس فولكروج من تسجيل هدف التعادل لـ ألمانيا في الدقيقة 92 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله ديفيد راوم من الجهة اليسرى، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

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