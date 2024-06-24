الصورة الأولى لضحية شقيقه بالغربية

شهدت عزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية لم تشهدها من قبل، عبارة عن مذبحة حيث قام شاب في العقد الثالث من العمر، بالتخلص من أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا بالسكين وتقطيعهم وإشعال النيران في أجسادهم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور الرائد "محمد العسال" بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل من يوم الخميس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لمحل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود عدد 3 جثث لسيدتين وشاب، الجثة الأولى "والدة المتهم" في بداية العقد السادس، والثانية شقيقة المتهم وتدعى " أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعى "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعى" محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عاما ويعمل محاميا.

وبسؤال أهالي القرية عن السبب وراء القتل أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.