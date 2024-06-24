عاجل.. حزب الله يعلن شن 6 ضربات عسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلى

أعلن حزب الله في لبنان أنه نفذ 6 ضربات عسكرية ضد مواقع انتشار جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

استهداف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل عبر هجوم جوي بمسيرة انقضاضية أصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيلٍ ‏وجريح، ردًا على ‏الاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيارة.



‏استهداف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في أييلت هشاحر (شمال شرق صفد) عبر هجوم جوي ‏بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية أصابتها إصابة مباشرة وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ردًا على الاغتيال الذي قام ‏به الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيارة.



الساعة 17:15 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 17:25 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.



الساعة 19:10 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.



بعد مراقبة دقيقة لقوات ‌‏العدو الإسرائيلي في موقع المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الاسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح.