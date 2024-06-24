أحمد دياب: لسنا فى صدام مع الأندية.. ونختلف مع الزمالك فى تلك النقطة

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن العديد من الملفات الشائكة في الكرة المصرية ومن بينها أزمة تهديد الزمالك بالانسحاب من مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة 27 من بطولة الدوري،

وأكد دياب في تصريحات تليفزيونية، أن رابطة الأندية ليست في صدام مع الأندية، مشيرًا إلى أن قوة الرابطة في ترابطها وتماسكها على الرغم من الصعوبات التي تواجه منظومة الكرة المصرية.

وأوضح دياب أنه يتفق مع الزمالك في جميع مطالبه باستثناء المطلب الذي ينص على خوض مبارياته المؤجلة حتى يستكمل مسابقة الدوري، هذه هي النقطة المفصلية في بيان الزمالك والتي اختلفت حولها الرابطة.

وأشار رئيس رابطة الأندية، إلى أن الزمالك قبل صدور بيانه الأخير كان قد خاض 20 مباراة منها 15 مباراة الدور الأول و5 مواجهات في الدور الثاني ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين من الدور الأول.

وأتم تصريحاته قائلًا " التأجيلات في الأساس جاءت لمصلحة الأندية المُشاركة في بطولات إفريقيا ومنها نادي الزمالك".

وكان اجتماع مجلس إدارة الزمالك الذي أقيم مساء الأحد قد انتهى على قرار مجلس الإدارة بالإجماع بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة إدارة الأزمات تكون مسئولة عن الأزمة مع رابطة الأندية والمستجدات الكاملة في الساعات المقبلة.

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، تمسك إدارة الأبيض بموقفها المعلن خلال الأيام القليلة الماضية حتى آخر لحظة.

وقال سالم إن نادي الزمالك موقفه واضح بأنه لن يخوض أي مباريات جديدة، حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.

وأضاف: "الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، ونحن نرفض هذه النغمة بشكل تام، وأشار إلى ضرورة احترام النادي وجماهيره".

وتابع: "الزمالك فريق كبير ومطالبنا مشروعة، والأهلي ليس طرفًا في الأزمة، مطالبًا بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي مثل جميع بلاد العالم".

وواصل: "التفاوت الذي يحدث في بطولة الدوري لا يوجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، ونسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية".

وأتم حديثه: "ننوي التقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو مجلس الرابطة بعد الإساءة لنادي الزمالك، فهو انحرف في حديثه بشكل غير محايد ضد الزمالك مثل أي مشجع، وليس بصفته كمسئول، ونحن نرفض حديثه جملة وتفصيلًا".