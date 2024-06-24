الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجر يحافظ على آماله فى الصعود لثمن نهائى اليورو بفوز صعب على اسكتلندا

المجر
المجر

فاز منتخب المجر على اسكتلندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إم أتش بي أرينا، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 68 بعد سقوط مرعب لـ بارناباس فارجا لاعب المجر بعد اصطدامه بحارس منتخب اسكتلندا.

وسقط اللاعب ليتدخل الطاقم الطبي فورًا حيث توقفت المباراة لعدة دقائق، ليغادر اللاعب الملعب على نقالة طبية.

واستطاع كيفين كسوبوت تسجيل هدف الانتصار لـ المجر في الدقيقة 100 من متابعة لتمريرة رونالد سالاي، ليهدي بلاده نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المجر لـ 3 نقاط في المركز الثالث، ليحافظ على آماله في الصعود كأفضل 4 ثوالث.، فيما تجمد رصيد اسكتلندا عند نقطة وحيدة في المركز الرابع ليغادر البطولة.

منتخب المجر المجر اسكتلندا كأس أمم أوروبا يورو 2024 كيفين كسوبوت بارناباس فارجا

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