الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية: 1301 وفاة بين الحجاج 83% منهم لا يملكون تصاريح

الحجاج
الحجاج

قال وزير الصحة السعودى فهد الجلاجل، إن عدد الوفيات خلال موسم الحج هذا العام بلغ نحو 1301 شخص متوفى، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية السعودية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحرارى، وبعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن.

وأوضح وزير الصحة السعودي، في تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية السعودية"، مساء أمس الأحد، أن حالات الوفيات جاءت نتيجة المشي مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وأن بينهم عددًا من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن الجهات السعودية المختصة بذلت جهودا كبيرة فى التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التقيد وتنفيذ إجراءات الوقاية.

وأكد أن وزارة الصحة السعودية حصرت جميع البلاغات، وتواصلت مع ذوى المتوفين، والتعرف عليهم، فيما تطلب ذلك وقتًا نظرًا لعدم حمل كثير من المتوفين لأىبيانات أو بطاقات تعريفية.

وقال إن الخدمات الصحية المجانية التىتقدمها المملكة للحجيج بدأت قبل وصولهم، وذلك من خلال البرامج التوعوية عند المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، كما قدمت 1.3 مليون خدمة وقائية شملت الكشف المبكر واللقاحات، وتقديم الرعاية الطبية منذ الوصول.

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