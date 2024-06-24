بطرس دانيال لـ"الشاهد": قيادات الإخوان كانوا بـ"يهزروا" فى عزاء عمار الشريعى

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه حضر عزاء الراحل عمار الشريعي في مسجد الرحمن الرحيم.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "وجدت عددًا من قيادات الإخوان أثناء سماع القرآن الكريم كانوا قاعدين يهرزوا ويتصوروا مع بعض ودي كانت علامة للشعب المصري إن دول ناس مش متدينة".

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المسلمين والمسيحيين الذين حضروا العزاء استغربوا جدًا من هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا السلوك يتنافى تمامًا مع الدين والتقاليد المصرية.

وتابع: "مفيش حد يجلس في عزاء ويهزر ويضحك ويتصور".

واستكمل: "عندما جاء وزير الثقافة الإخواني قولت تم القضاء على الفن والثقافة وشاركت في العديد من الوقفات ضد الإخوان".