الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطرس دانيال لـ"الشاهد": توقعت رحيل الإخوان لهذه الأسباب

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه كان يرى أن الإخوان لن يحكموا لفترة طويلة للعديد من الأسباب أولهم الكذب الذي كان واضحًا للشعب المصري.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أثناء حكم الإخوان الحرب كانت ضد الكل الفن والثقافة والتعليم، وما كان يحدث في البرلمان من أمور غريبة ضد العقل، كانوا يريدون عمل دساتير غريبة ليست ضد الدين فقط لكن ضد العقل نفسه وضد المصريين كلهم".

وأشار إلى أن المصريين أصبح لديهم الوعي لمواجهة كل ذلك، متابعًا: "وقولت ده مش هيكمل أكيد وأعرف جيدًا انتماء الجيش والقضاء والشرطة الذي كان دائمًا مع المصريين".

بطرس دانيال الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو

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