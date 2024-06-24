الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطرس دانيال لـ"الشاهد": تلقيت بيان 3 يوليو بفرحة كبيرة واحتفلت به بالتحرير

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، إنه تلقى بيان 3 يوليو، بفرحة كبيرة جدًا واحتفلوا به في التحرير وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها يرافقه مجموعة من ممثلي المجتمع ككل.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وقع على استمارة "تمرد" قبلها والتي حركت الشعب المصري وشارك في جمع التوقيعات لأنه كان يرى أنها تساعد الجميع، مؤكدًا أنه لم يندم على المشاركة فيها لأنه قبل أي خطوة لابد أن يطمئن قلبه لها وكان يعلم أن الناس كلها ستوقع عليها لأنه لن يكون هناك اسوأ مما شاهدناه.

وعن أحداث الحرس الجمهوري قال، إنه أثبت كذب الإخوان الكبرى لأنهم كانوا عندما يصلون كانوا يقفون بشكل خطأ، وتسببت في وعي الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه كان يزور المصابين بالمستشفيات وكان يسمع الحكاوي منهم وتأثر بها لدرجة كبيرة.

وتابع، أنه أرسل رسائل للفنانين والمثقفين ودعاهم لزيارة المصابين بالمستشفيات لدرجة أن وصل العدد ذات مرة إلى 75 فنانا وفنانة ومشهورا والمستشفى فزع من كم كل هؤلاء النجوم وزاروا مستشفيات العجوزة والقوات المسلحة والمعادي والجلاء، والطريف أن الطرفين كانا سعداء المصابين قالوا: "لازم نصاب حتى نرى الفنانين.


تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

بطرس دانيال بيان 3 يوليو فرحة كبيرة التحرير الرئيس عبدالفتاح السيسي استمارة تمرد أحداث الحرس الجمهوري

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