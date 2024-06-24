الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطرس دانيال يحكى لـ"الشاهد" تداعيات زيارة بابا الفاتيكان لمصر (فيديو)

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، إن: "زيارة بابا الفاتيكان للدولة المصرية كانت رسالة للعالم كله بأن مصر بلد السلام والأمان، خاصة أنه قبل هذه الزيارة بحوالي أسبوعين شهدنا واقعة تفجير كنيسة طنطا بمحافظة الغربية، وعلى الفور قام بابا الفاتيكان بتسجيل فيديو ليخبرنا فيه أنه سيأتي إلى مصر، حتى وإن تعرض للخطر هناك".

 

وأضاف دانيال، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "تلك الزيارة تم إذاعتها عبر حوالي 120 قناة تليفزيونية حول العالم، وهذه تعد سابقة تاريخية من نوعها، حيث تم استقبال البابا بأفضل شكل ممكن في مصر، كما أن فرق التأمين لعبت دورا كبيرا في تأمين هذه الزيارة حينها، حيث كانت تتواجد بكثافة في كل مكان".

 

وتابع: "بعد مغادرة بابا الفاتيكان بسلام من مصر، شجعت زيارته العديد من المواطنين حول العالم لزيارة مصر، وهذا الأمر يؤكد أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الوقوع في أيدي أشخاص غير مصريين، والتي تعد أكبر كارثة كنا سنتعرض إليها؛ لأن عقلية الإخوان كانت تتعمد عدم الاعتراف بهوية الوطن، وكانت تعتمد الجماعة على أشخاص من الخارج يميلون إلى نفس أفكارهم؛ حتى يساعدوهم في تخريب وتدمير الدولة المصرية".

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